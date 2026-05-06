Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seride durum 2-1'e geldi!

EuroLeague play-off'larında Zalgiris, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-78 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi üçüncü maçına etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

WADE BALDWIN'İN 16 SAYISI YETMEDİ

Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

OLYMPIAKOS'UN RAKİBİ OLACAK

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.