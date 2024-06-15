Fenerbahçe Beko, Devon Hall transferini bitiriyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun, gard hamlesi için Devon Hall ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:41
Fenerbahçe Beko, Devon Hall transferini bitiriyor
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Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren ABD'li gard Devon Hall ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Olimpia Milano ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD gard, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Haberde, Hall'un Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den yıllık 950 bin euro maaş kazanacağı belirtildi.

Devon Hall, geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla THY EuroLeague'de 8.2 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.


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