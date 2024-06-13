Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tebrik mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:12
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 80-72 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

MOURINHO'DAN TEBRİK

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımıyla Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.  


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