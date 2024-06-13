Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tebrik mesajı paylaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 80-72 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.
MOURINHO'DAN TEBRİK
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımıyla Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
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