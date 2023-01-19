Fenerbahçe Beko durdurulamıyor!
Fenerbahçe, THY EuroLeague'in 20. haftasında AS Monaco'yu 98-94 mağlup etti ve 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 3. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Monaco ekibini ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı Fransız ekibinin 47-39'luk üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin normal süresi ise 84-84 berabere sonuçlandı.
Uzatmalara giden maçı sarı-lacivertliler 98-94 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı. Hayes 18 sayı, 7 ribaundla oynarken, Motley ise 23 sayı ve 6 ribaundla oynadı.
Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Monaco ise aldığı mağlubiyetle 8 yenilgi yaşamış oldu. Fransız ekibinin 12 galibiyeti var.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Kara deliğe dönüşen proje!