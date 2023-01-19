Fenerbahçe Beko durdurulamıyor!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 23:30

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 23:30

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Monaco ekibini ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Fransız ekibinin 47-39'luk üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin normal süresi ise 84-84 berabere sonuçlandı.

Uzatmalara giden maçı sarı-lacivertliler 98-94 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı. Hayes 18 sayı, 7 ribaundla oynarken, Motley ise 23 sayı ve 6 ribaundla oynadı.

Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Monaco ise aldığı mağlubiyetle 8 yenilgi yaşamış oldu. Fransız ekibinin 12 galibiyeti var.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.