Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ASVEL'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 18 Ekim Salı günü (yarın) Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti.
Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
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