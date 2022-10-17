Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:14
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ASVEL'i ağırlayacak
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 18 Ekim Salı günü (yarın) Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti.

Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.


fenerbahçe beko thy euroleague Asvel

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler