Başakşehir İstanbulspor karşısında rahat kazandı!
Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti.
İki golün sahibi Youssouf Ndayishimiye, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu galibiyetle moral buldu.
Lige istediği gibi başlayamayan İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.
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