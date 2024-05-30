Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş'ı devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 96-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.
3 olanın kazanacağı seride diğer maç 1 Haziran'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
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