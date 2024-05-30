Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:44
Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş'ı devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 96-88 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. 

3 olanın kazanacağı seride diğer maç 1 Haziran'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. 


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