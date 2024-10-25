Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos'a kaybetti!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 22:53

Güncelleme: 25.10.2024 - 22:53

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaştı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 81-76 kaybetti.

Jasikevicius'un takımı EuroLeague'de 2. yenilgisini aldı. Ergin Atamanlı Panathinaikos ise 2 maç sonra kazandı.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI!

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos mücadelesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka öncesinde kulüp tarafından bütün koltuklara Türk Bayrağı konuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, koltuklara bırakılan bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Salona getirilen bandonun çaldığı '10. Yıl Marşı'na da tribünler bayraklarla eşlik etti.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine yapılan terör saldırısı nedeniyle karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerdeki taraftarlar saygı duruşunun ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diyerek terörü lanetledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Ataman, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Panathinaikos ile çıktığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere eliyle 3-1 işareti yapmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Ataman sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Fenerbahçe camiasından özür dilese de sarı-lacivertli yönetim, Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında bulunduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını duyurdu.