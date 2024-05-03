Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkacak
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında, seride 2-1 önde olduğu Monaco'yu konuk edecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Eurolague play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında bugün Monaco'yu ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.
Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.
Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.
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