Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında, seride 2-1 önde olduğu Monaco'yu konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:38
Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Eurolague play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında bugün Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.


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