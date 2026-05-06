Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkıyor

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAZANDI
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.
Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.