Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkıyor

6.05.2026 09:25:00
Serinin ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Kaunas'ta kazanarak adını Final Four'a yazdırmak istiyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAZANDI

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

