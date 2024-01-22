Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı!
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko Fransız basketbolcu Amine Noua'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcu ile bir aylığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amine Noua'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.
Amine Noua Fenerbahçe Beko'da! ??????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 22, 2024
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