Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

13.11.2025 09:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL IBI MAÇI SAAT KAÇTA?

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.  

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL IBI MAÇI HANGİ KANALDA?

 S Sport'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Çift maç haftasında ilk mücadelesini Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

İlgili Konular: #Almanya #fenerbahçe beko #euroleague

İlgili Haberler

Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriden gelip kazandı!
Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriden gelip kazandı! Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriye düştüğü maçta Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 91-87 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i rahat geçti!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i rahat geçti! Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup etti.