Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

10.11.2025 16:32:00
Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan kontrollerde Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

