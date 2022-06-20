Fenerbahçe Beko Johnathan Motley transferini açıkladı!
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Johnathan Motley'i renklerine bağladığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, yeni sezon planlaması doğrultusunda ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ABD'li pivot Johnathan Motley'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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