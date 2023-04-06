Fenerbahçe Beko kazandı, Anadolu Efes veda etti

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 23:22

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 23:22

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre ve Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. Konuk ekibin ilk 5’i ise Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Ante Zizic’ten oluştu. Karşılaşmaya ev sahibi ekip, Calathes’in bulduğu sayılarla başlarken Anadolu Efes ise pota altından sayılar üretti. Mücadelenin ilk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Motley’nin devreye girmesiyle pota altından sayılar bulmaya başlayan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 2.49 kala gelen televizyon molasına 15-13 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde Dorsey’nin sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 23-17 önde kapattı.

İkinci periyoda çok daha etkili başlayan Fenerbahçe, Dorsey ve Jekiri’nin bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı. Periyodun bitimine 6.14 kala Guduric’in sayısıyla sarı-lacivertli ekip maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 34-24. Moladan Micic’in sayıları ile dönen Efes, M’Baye’nin de pota altında etkili olmasıyla bitime 3.34 kala farkı 4’e kadar indirdi: 38-34. Kalan bölümde Pierre ve Hayes-Davis ile farkı tekrardan açan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 48-40 önde geçti.

Üçüncü periyoda daha etkili giren Anadolu Efes, Larkin ve Micic’in skorer oyunuyla periyodun bitimine 5.12 kala farkı 2’ye kadar düşürdü: 56-54. Kalan bölümde Hayes-Davis ve Guduric ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, karar periyoduna 72-64 önde girdi.

Son periyoda ev sahibi ekip Hayes-Davis, deplasman ekibi ise Clyburn’den bulduğu sayılarla başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen periyodun son 6 dakikasına Fenerbahçe, 83-77 önde girdi. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, Dorsey ve Pierre ile hücumda etkinliğini artırınca karşılaşmanın son 2 dakikasına 14 sayı farkla önde girdi: 97-83. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 103-86 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES, PLAY-OFF DIŞINDA KALDI

Turkish Airlines Euroleague’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 103-86 mağlup olan Anadolu Efes’in bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Play-Off dışında kalması kesinleşti. Euroleague’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’in Zalgiris’in de sahasında Maccabi Tel Aviv’i mağlup etmesiyle ilk 8 sıra için herhangi bir şansı kalmadı.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONUNU BEKLEMEDİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunu beklemeden soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın son 35 saniyesinde Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis’i tebrik eden ve karşılaşmanın hakemleriyle tokalaşan Ergin Ataman, maç sonucunu beklemeden soyunma odasına gitti.