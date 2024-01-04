Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye fark attı!
EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 yendi.
THY EuroLeague 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko tarafsız sahada oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 9. maçında 8. galibiyetini almış oldu.
Fenerbahçe'de Tyler Dorsey attığı 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu
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