Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu çeyrek final dördüncü maçında kendi evinde Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü karşılaşmasında cuma günü Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.
FENERBAHÇE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından canlı yayımlanacak.
Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.
Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, bugün oynanacak karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monaco'da oynanacak.
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