Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu çeyrek final dördüncü maçında kendi evinde Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:32
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü karşılaşmasında cuma günü Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından canlı yayımlanacak.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, bugün oynanacak karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monaco'da oynanacak.


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