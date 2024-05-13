Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son hafta erteleme maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Beko: Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 5, Guduric 15, Biberovic 13, Dorsey 8, Papagiannis 8, Metecan Birsen 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Bruinsma 13, Yannick 17, Perez 13, Reed 24, Emircan Koşut 4, Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Apaydın 2, Yesukan Onar 1
1. Periyot: 22-19
Devre: 37-38
3. Periyot: 62-59
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