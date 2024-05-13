Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:01
Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle tamamladı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son hafta erteleme maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 5, Guduric 15, Biberovic 13, Dorsey 8, Papagiannis 8, Metecan Birsen 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Bruinsma 13, Yannick 17, Perez 13, Reed 24, Emircan Koşut 4, Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Apaydın 2, Yesukan Onar 1

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-38

3. Periyot: 62-59


fenerbahçe beko haberleri Onvo Büyükçekmece Basketbol haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Bursaspor'un play-off hayallerini yıktı

Fenerbahçe Beko, Bursaspor'un play-off hayallerini yıktı
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!
Monaco maçı öncesi TBF'den Fenerbahçe Beko kararı!

Monaco maçı öncesi TBF'den Fenerbahçe Beko kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
Dursun Özbek'ten 'Peşkeş çekiyor' sözlerine sert tepki: 'Bana verilen makama hakaret edemezsiniz'

Dursun Özbek'ten 'Peşkeş çekiyor' sözlerine sert tepki: 'Bana verilen makama hakaret edemezsiniz'
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı
İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: 'Bu işin ahireti var'

İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: 'Bu işin ahireti var'
Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!

Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!
Bahar dizisine yeni isim

Bahar dizisine yeni isim
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu