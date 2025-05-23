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Fenerbahçe Beko'nun finalde rakibi Monaco

Fenerbahçe Beko'nun finalde rakibi Monaco

23.05.2025 23:17:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko'nun finalde rakibi Monaco

Monaco, Olympiacos'u 78-68 mağlup etti ve THY Euroleague finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Fransız temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi. Abu Dhabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi Monaco, 78-68'lik skorla kazandı.


Dengeli başlayan maçta Monaco, devreye 35-32 önde girdi. 3. çeyrek fark 13'e kadar çıksa da Evan Fournier, Olympiakos'u maçın içinde tutmayı başardı. Olympiakos'ta Sasha Vezenkov büyük hatalar yaparken Evan Fournier'in çabası yetmedi.


Monaco, pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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