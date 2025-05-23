Sarunas Jasikevicius şeytanın bacağını kırdı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final organizasyonlarındaki şansızlığını yendi.

Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Dörtlü Final'deki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.