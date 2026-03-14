Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında sona erdi!

14.03.2026 00:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 79-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot

1. Periyot: 17-20

Devre: 33-42

3. Periyot: 61-56

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #Kızılyıldız

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'dan Monaco'ya geçit yok: Lider evinde hata yapmadı!
Fenerbahçe Beko'dan Monaco'ya geçit yok: Lider evinde hata yapmadı! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 30. haftasında kendi evinde ağırladığı Monaco'yu 88-70 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 88-70 kazandıkları Monaco maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Beko, Mersinspor karşısında rahat kazandı!
Fenerbahçe Beko, Mersinspor karşısında rahat kazandı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.