Fenerbahçe Beko, Mersinspor karşısında rahat kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u ağırladı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 91-78 kazandı.

Bu sonucun ardından 19. galibiyetini elde etti. Mersinspor, ligde 13. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, ligin gelecek haftasında ONVO Büyükçekmece'ye konuk olacak. Mersinspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6

Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12

1. Periyot: 21-17

Devre: 46-32

3. Periyot: 68-51