Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 20. haftasında kendi evinde Partizan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:31
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 20. hafta müsabakasında salı günü Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.

Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 EuroLeague maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.

İki takımın Sırbistan'da oynadığı ilk maçı Partizan 85-84'lük sonuçla kazanmıştı.


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