Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı devirip liderliğini sürdürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekipte Scottie Wilbekin kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Jonathan Motley ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Pınar Karşıyaka'da ise Angel Delgado'nun 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Tarkan, şarkısını söyleyen teğmene kayıtsız kalmadı
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...