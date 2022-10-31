Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı devirip liderliğini sürdürdü

31 Ekim 2022 Pazartesi, 22:10

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekipte Scottie Wilbekin kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Jonathan Motley ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Pınar Karşıyaka'da ise Angel Delgado'nun 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

