İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz yanıtladı: Jorge Jesus tekme mi attı?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:03

İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Mücadele esnasında 28 yaşındaki futbolcu ile Jorge Jesus arasında yaşananlar sosyal medyada deneyimli teknik direktörün kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanmıştı. İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.