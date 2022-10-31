İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz yanıtladı: Jorge Jesus tekme mi attı?
İstanbulspor'un futbolcusu İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile aralarında yaşanan olayı anlattı. Yılmaz, sosyal medyada gündem olan görüntülere açıklık getirdi.
İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.
Mücadele esnasında 28 yaşındaki futbolcu ile Jorge Jesus arasında yaşananlar sosyal medyada deneyimli teknik direktörün kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanmıştı. İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.
Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.
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