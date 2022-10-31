Trabzonsporlu taraftarlar, Akyazı Stadı'nda maç yapacak

31 Ekim 2022 Pazartesi, 19:31

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Trabzonsporlu taraftarların Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda 11'e 11 maç yapmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, "Live the Dream" (Hayalini yaşa) sloganıyla dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara 11'e 11 gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, şimdi de bordo-mavili taraftarlara unutulmaz bir fırsatın kapılarını açacak.

Socios.com uygulamasını indirerek Trabzonspor'un Resmi Fan Tokeni "$TRA Fan Token" alan taraftarlar, Akyazı Stadı'nda gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşayacak. Profesyonel bir futbol maçında olduğu gibi Trabzonspor formaları ile seremoni eşliğinde isimleri anons edilerek sahaya çıkacak "$TRA Fan Token" sahibi taraftarların bu heyecanlı mücadelesini gerçek bir hakem yönetecek.

Müsabakada yer alabilmek için bugün başlayacak başvurular, 8 Kasım'a kadar sürecek. Bordo ve mavi takım olmak üzere 11'e 11 maç yapacak olan şanslı taraftarlar, 19 Kasım'da sahaya çıkacak. Taraftarlar, gerçek bir futbol deneyimini yaşarken, sürpriz isimlerle tanışma ve eğlenceli aktivitelere katılma fırsatını elde edecek.

Socios.com, daha önce Camp Nou (Barcelona), Wanda Metropolitano (Atletico Madrid), Mestalla (Valencia) ve Maksimir (Dinamo Zagreb) gibi önemli statlarda taraftarlarla benzer etkinlikler düzenlemişti.