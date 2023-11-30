Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 11. haftasında kendi sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.
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