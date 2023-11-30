Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 11. haftasında kendi sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:37
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.


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