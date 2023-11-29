Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe yarın deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler kritik maçın kadrosunu açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA 7 EKSİK
Tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Miha Zajc ve henüz hazır olmayan Fred yok.
Fatih Karagümrük maçında dizine darbe alan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer almıyor. Sağlık ekibi milli futbolcuyu Sivasspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz ise UEFA listesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
?? Nordsjælland maçı kamp kadromuz. #UECL #FCNvFB pic.twitter.com/HXoGooKCEN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 29, 2023
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