Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:12
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe yarın deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler kritik maçın kadrosunu açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA 7 EKSİK

Tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Miha Zajc ve henüz hazır olmayan Fred yok.

Fatih Karagümrük maçında dizine darbe alan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer almıyor. Sağlık ekibi milli futbolcuyu Sivasspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz ise UEFA listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde: 


fenerbahçe Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Avrupa'daki 265. sınavında!

Fenerbahçe, Avrupa'daki 265. sınavında!
Fenerbahçe'den Süper Kupa iddialarına cevap: 'Gerçekler apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır'

Fenerbahçe'den Süper Kupa iddialarına cevap: 'Gerçekler apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır'
Fenerbahçeli yöneticiden hakem kararlarına tepki: 'Bu sezon, ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak'

Fenerbahçeli yöneticiden hakem kararlarına tepki: 'Bu sezon, ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak'

En Çok Okunan Haberler