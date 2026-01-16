Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

16.01.2026 23:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22. haftasında konuk ettiği Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22. haftasında Valencia Basket'i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 82-79'luk skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 14. galibiyetini aldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #valencia

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den tarihi sosyal sorumluluk projesi: Kabul etmeyen futbolcu transfer edilmeyecek!
Fenerbahçe'den tarihi sosyal sorumluluk projesi: Kabul etmeyen futbolcu transfer edilmeyecek! Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Devin Özek'in fikir öncülüğünde hayata geçirilen "Geleceğe Umut" projesini duyurdu. Bu projeyle sarı-lacivertliler transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel program için ayıracak. Sarı-lacivertliler, maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmelerini ilerletmeyecek.
Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş karar: Transferden vazgeçti!
Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş karar: Transferden vazgeçti! Futbol kariyerinin önemli bir bölümünü Serie A'da geçiren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, imza aşamasına kadar gelen transferden son anda vazgeçti.
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.