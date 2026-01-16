Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22. haftasında Valencia Basket'i ağırladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 82-79'luk skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 14. galibiyetini aldı.
