Fenerbahçe Beko serisini 15 maça çıkardı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 88-75 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko serisini 15 maça çıkardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 18:44

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. 

ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 88-75 kazandı. 

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte 20. maçındaki 19. galibiyetini aldı.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. Sarı Lacivertlilerin bu sezon kaybettiği tek takım ise, bugün karşılaştıkları Aliağa Petkim'di (5. hafta).

İzmir temsilcisi ise sahadan 12. kez mağlup ayrıldı. 

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir

Fenerbahçe Beko: McCollum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes-Davis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 16, Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 15-24

Devre: 33-49

3. Periyot: 53-60


Etiketler: #fenerbahçe beko #fenerbahçe #Aliağa Petkimspor

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