Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı! Fransız oyuncu geri döndü...

4.01.2026 23:21:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 38 yaşındaki Fransız oyuncu Nando de Colo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando De Colo'nun transferini açıkladı.

Ciritci, "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık" dedi.

ASVEL'DEN AÇIKLAMA

ASVEL'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı" denildi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.

Image

Nando De Colo, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdürmüştü. İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli guardın adresi yeniden Fenerbahçe oldu.

De Colo, bu sezon ASVEL'in en etkili oyuncusu konumunda. EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve EuroLeague PIR sıralamasında 11. basamakta bulunuyor.

