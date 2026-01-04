Chelsea, Manchester City'yi 90+4'te üzdü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 22:39:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 20. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Etihad Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 42. dakikada Tijjani Reijnders ile 1-0 öne geçti. Chelsea, 90+4. dakikada Enzo Fernandez ile 1-1'lik eşitliği buldu.

YENİ YILDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Yeni yıla 0-0'lık Sunderland beraberliği ile başlayan Manchester City, yeni yılda ligde oynadığı ikinci maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Hafta içinde teknik direktörü Enzo Maresca'ya veda eden Chelsea, Maresca sonrası ilk maçından bir puan aldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 42, Chelsea 31 puana yükseldi.

Manchester city, ligde gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Chelsea, Fulham deplasmanına gidecek.

