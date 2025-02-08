Fenerbahçe Beko uzatmalarda güldü

Yayınlanma: 08.02.2025 - 23:22

Güncelleme: 08.02.2025 - 23:22

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Bursaspor Yörsan'a konuk oldu.

TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, normal süresi 88-88 biten maçın uzatma dakikalarında Bursaspor Yörsan'ı 98-97 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ömer Utku Al, Sharma ve Michineau ile sayılar bulan Bursaspor Yörsan, ilk 5 dakikayı 14-12 önde kapattı. Ev sahibi ekibin tempolu oyununa Sertaç Şanlı, Guduric ve Mc Collum ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin sayılarıyla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko karşısında savunmadaki sertliği arttıran Bursaspor, Michineau ve Mutaf'la hücumda da etkili olunca 14. dakikada skoru lehine (33-32) çevirdi. Kalan süre iki takımın karşılıklı basketlerine sahne olurken, soyunma odasına Bursa temsilcisi 44-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte tempolu oyuna devam eden Bursaspor, Michineau ve Mutaf ikilisiyle set hücumlarıyla sayılar buldu ve 27. dakikada farkı 8'e (58-50) kadar çıkardı. Fenerbahçe Beko, ev sahibi ekibin iyi temposuna Hayes, Biberoviç ve Colson üzerinden skor üreterek cevap verse de final periyotuna Bursaspor'un 62-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Taraftarının yoğun desteğiyle baskıya devam eden Bursaspor, son 5 dakikaya 78-70 önde girmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren savunmadaki sertliği arttıran Fenerbahçe Beko, kenardan gelen oyuncularının da katkısıyla hücumda iyi işler yaptı ve son dakikaya eşitlikle gidildi: 84-84. Son hücumda 88-86 gerideyken maç topunu kullanan Bursaspor, Michineau'dan iki sayılık isabet buldu ve karşılaşma uzatmaya gitti: 88-88

Uzatma dakikalarını 5 faul alan Brown ve Sharma'dan yoksun oynayan Bursaspor Yörsan, buna rağmen dar rotasyonla son topa kadar mücadelesini sürdürse de bitime 11 saniye kala Hall ile basket bulan Fenerbahçe Beko, parkeden 98-97 galip ayrılanan taraf oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

Bursaspor Yörsan: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic

Fenerbahçe Beko: Hayes 20, Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 44-43

3. Periyot: 62-59

Normal süre: 88-88

5 faulle çıkanlar: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)