Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kendi evinde Valencia Basket'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi. Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.
Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında