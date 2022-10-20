Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:11

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı S Sport 2'den canlı yayımlanacak.

Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi. Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.

Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.