Jesus ile Fenerbahçe, sezona damga vurdu
Sarı-Lacivertliler, 9 maçta, 28 gol, 18 averaj, 20 puanla büyük ivme yakaladı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Portekizli hocanın taktik disiplini eşliğinde sergilediği futbolla Süper Lig’de ve Avrupa’da emin adımlarla ilerliyor.
Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 maçta 28 gol attı, artı 18 averaj yakaladı, 20 puana ulaştı. Geride kalan sezonların 9 haftalık dönemlerine bakıldığında Fenerbahçe Jesus’la tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Jesus, Sarı-Lacivertlilerin oyun sistemini değiştirdi, yapılan çok sayıdaki transfere karşın futbol felsefesini kısa sürede takımına uygulatmayı başardı. Üstelik bunu, hemen her hafta birçok oyuncusunu rotasyona sokarak yaptı. Fenerbahçe taraftarının yıllardır hasretini çektiği hücum oynayan, bol gol atan takım hayali, istatistiklerle de hayata geçti. Sarı-Lacivertliler, ligde en fazla gol atan (28) ve net gol pozisyonuna giren (37) takım konumunda. F.Bahçe çektiği 101 şutun 55’inde isabet yakaladı. Bu şutların yüzde 27.7’si golle sonuçlandı.
‘OFSAYT’ REKORU
Jesus’un savunmada uyguladığı sistemle, Fenerbahçe’nin rakipleri her maç ofsayta düşme rekoru kırıyor. Sarı-Lacivertliler, şu ana dek 47 kezle ligde rakiplerini en çok ofsayta düşüren takım oldu. Jesus’un Fenerbahçe ile imzaladığı 1 yıllık sözleşmenin uzatılması konusunda başkan Ali Koç ile yönetim şimdiden hareket geçti. Portekizli çalıştırıcı, kariyerinde çalıştığı kulüplerle hep 1 sezonluk anlaşmalar yaptı. Ancak Fenerbahçe’deki geleceği için nasıl bir karar alacağı şimdiden merak konusu.
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