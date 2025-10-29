Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 01:21:00
Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko, Valencia'dan istediğin alamadı!

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, yedinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibine 92-79 mağlup oldu.

EuroLeague'in çift maç haftasına Fenerbahçe Beko, Valencia maçıyla başladı. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibine 94-79 mağlup oldu.

Ligde 2 maç sonra kaybeden Fenerbahçe, bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler bir sonraki maçında Real Madrid'e konuk olacak.

1. ÇEYREK SONUCU: Valencia 27-13 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Valencia 51-35 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK SONUCU: Valencia 76-56 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Valencia 92-79 Fenerbahçe Beko

