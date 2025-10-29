Fenerbahçe Beko, Valencia'dan istediğin alamadı!

EuroLeague'in çift maç haftasına Fenerbahçe Beko, Valencia maçıyla başladı. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibine 94-79 mağlup oldu.
Ligde 2 maç sonra kaybeden Fenerbahçe, bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler bir sonraki maçında Real Madrid'e konuk olacak.
1. ÇEYREK SONUCU: Valencia 27-13 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONUCU: Valencia 51-35 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK SONUCU: Valencia 76-56 Fenerbahçe Beko
MAÇ SONUCU: Valencia 92-79 Fenerbahçe Beko