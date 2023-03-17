Fenerbahçe Beko, Valencia'da son saniyede yıkıldı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:46

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:46

Basketbol THY EuroLeague'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket'e 82-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Valencia, organizasyonda 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına 43-42 üstün girdi.

İki takımın aynı sayıyı ürettiği üçüncü çeyreği 61-60 önde geçen Valencia, karşılaşmanın bitimine 0.4 saniye kala attığı basketle maçtan 82-80 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde 18 sayı kaydeden Bojan Dubljevic ile 15 sayı üreten Jared Harper galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'da ise Marko Guduric'in 23 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.