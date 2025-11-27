EuroLeague yönetimi, İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını İsrail'de oynayacağını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Euroleague yönetimi, İsrail takımlarının EuroCup ve EuroLeague maçlarının, İsrail hükümetinin garantisiyle tekrar kendi ülkelerinde oynanacağını duyurdu.

Türk takımları ise maçlarını İsrail'de oynamayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; EuroLeague yönetimi, İsrail takımlarının Türk takımlarıyla yapacağı iç saha maçlarının tarafsız sahada oynanmasına karar verdi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes İsrail'e gitmeyecek.

Fenerbahçe Beko, İsrail takımlarıyla oynadığı iç saha maçlarını Almanya'nın Münih kentinde, Anadolu Efes ise Karadağ'da gerçekleştirmişti.

İşte EuroLeague'den yapılan açıklama:

"EuroCup ve EuroLeague maçları sırasıyla 9 ve 11 Aralık tarihlerinde İsrail'de yeniden başlayacak

Euroleague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail'deki mevcut durumu değerlendirdi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve 1 Aralık'ın ülkede maçların yeniden başlaması için geçici tarih olarak belirlendiğini duyuran açıklamayı takiben gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında kulüplere, geçen hafta Euroleague Basketball (EB) heyetinin İsrail'e yaptığı resmi ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaret kapsamında, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin ve koşullarının kapsamlı bir yerinde incelemesi ile çeşitli hükümet kurumlarıyla resmi toplantılar gerçekleştirildi. Kulüpler ayrıca, izleme aşaması boyunca aktif olarak yer alan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla EB tarafından yürütülen en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketball, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, geri dönüş planını devreye sokmaya ve EuroCup'ın 10. haftası ve EuroLeague'in 15. haftası ile İsrail'de maçlara devam etmeye karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacağı maç olacak. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi ve ASVEL arasındaki maçla geri dönecek, Hapoel Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız'a karşı evinde ilk maçını oynayacak.

Euroleague Basketball, tüm katılımcıların güvenliği ve sağlığını sağlamak için gelişmeleri yakından takip etmeye ve yerel ve uluslararası yetkililer, misafir takımlar ve ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecek. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail'e seyahatleri ile ilgili ulusal hükümetin önerileri veya kısıtlamaları ile tam işbirliği ve uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir."