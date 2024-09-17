Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcuyu kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe Beko'nun, Boban Marjanovic'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcuyu kadrosuna katıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:02

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i kadrosuna katmaya yakın.

NTV Spor'da yer alan habere göre, son olarak NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Marjanovic'in transferi için sarı-lacivertliler son detayları görüşüyor. 

Boban Marjanovic, NBA'de Houston Rockets haricinde Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons ve San Antonio Spurs'de oynadı.

Deneyimli basketbolcu, Avrupa'da ise Vrsac, Radnicki Kragujevac, CSKA, Zalgiris, Nijniy Novgorod, Mega Vizura ve Kızılyıldız formalarını giydi.


Etiketler: #fenerbahçe beko #Boban Marjanovic #transfer

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