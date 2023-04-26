Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanamadı!

THY EuroLeague playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:43
Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanamadı!
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THY EuroLeague playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda 79-68'lik skorla kaybetti.

3 galibiyet alan takımın dörtlü finale yükseleceği serinin ikinci maçı 28 Nisan Cuma akşamı 21.30'da yine Yunanistan'da oynanacak.

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