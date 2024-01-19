Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında kayıp!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 98-75 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 22:59
Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında kayıp!
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 22. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibine 98-75 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde EuroLeague'de 10. maçında 2. mağlubiyetini almış oldu.

Zalgiris Kaunas'ta Keenan Evans attığı 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in 22 sayısı galibiyete yeterli olmadı.


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