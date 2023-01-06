Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanında kaybetti!
THY Euroleague'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 86-66 mağlup oldu.
THY Euroleague'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaştı.
Zalgirio Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 86-66'lık skorla kaybetti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris ise 9. galibiyetini elde etti.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Peruga (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)
Zalgiris: Evans 2, Brazdeikis 17, Ulanovas 10, Smits 6, Hayes 3, Giedraitis 2, Lekavicius 9, Krivas, Birutis 15, Lukosiunas 2, Dimsa 17, Butkevicius 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Wilbekin 5, Pierre 4, Hayes-Davis, Antetokounmpo 4, Motley 8, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 5, Edwards 8, Melih Mahmutoğlu 6, Guduric 6, Booker 10
1. Periyot: 21-15
Devre: 41-30
3. Periyot: 67-40
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