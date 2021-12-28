Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko'da üç kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Fenerbahçe Beko, iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
İŞTE AÇIKLAMA
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2021
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/xfYckEpL5r
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