Fenerbahçe Beko'da Achille Polonara ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet oyuncusu Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
Achille Polonara’nın sözleşmesi hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 20, 2022
https://t.co/ibHuqLgE2B pic.twitter.com/Aj8yY0q9g0
Video Haberler
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
- Bakanlık 'tırtıl'ı önemsemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- İki il için uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor