Fenerbahçe Beko'da Achille Polonara ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:23
Fenerbahçe Beko'da Achille Polonara ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet oyuncusu Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."


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