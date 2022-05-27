Fenerbahçe Beko'da bir devir sona eriyor: Jan Vesely için ayrılık iddiası

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:28

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely dönemi sona eriyor. NBA kariyeri sonrası 2014'te sarı-lacivertli takıma katılan yıldız oyuncu, uzun yıllar vazgeçilmezler arasında yer aldı.

Taraftarların da takımda en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında da yer aldı.

Çek basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

BARCELONA İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertli kulübün son teklifini reddeden Jan Vesely, kulüpten ayrılıyor.

Uğur Ozan Sulak'ın haberine göre, Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'u 3. sırada bitiren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Barcelona, deneyimli oyuncuyla 3 seneliğine anlaştı.

Çek yıldız, 1.8 milyon Euro yıllık ücret alacak. Bu imzanın Barça'ya yıllık maliyeti vergilerle 2.5 milyon Euro olacak.







