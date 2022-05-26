Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 23:27

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, uzatmalarda sonucunda 3-2'lik skorla kazandı. Sivasspor, böylece tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İLK GOL KAYSERİSPOR'DAN

Karşılaşmadaki ilk gol Kayserispor'dan geldi. 33. dakikada Ramazan Civelek attığı golle Kayserispor'u finalde 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Sivasspor, soyunma odasından baskıyla döndü. Rıza Çalımbay'ın ekibi üst üste pozisyonlarla rakip kalede tehlikeli olurken, aradığı golü 60. dakikada Aaron Appindangoye'nin ayağından geldi ve skor 1-1'e geldi.

90 DAKİKADA KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor, daha etkin takım olarak gözükürken, 90 dakikada kazanan çıkmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Sivasspor, ilk uzatma devresinde golü buldu. 95. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Max Gradel, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kayserispor'da İlhan Parlak, 107. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Tecrübeli golcü, sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak eşitliği sağladı.

Sivasspor'da 111. dakikada oyuna dahil olan Mouassa Konate, 113. dakikada Kayode'nin pasında takımını bir kez daha öne geçirdi.

KUPA SİVASSPOR'UN

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak tarihinde Türkiye Kupası'nı ilk kez kazandı.