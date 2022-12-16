Fenerbahçe Beko'da evinde yıkıldı!
Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında evinde Baskonia'ya mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko ile İspanyol ekibi Cazoo Baskonia karşı karşıya geldi. Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip Baskonia 76-70'lik skorla kazandı.
Sakatlık problemleriyle uğraşan Fenerbahçe Beko, bu maça Scottie Wilbekin, Johnathan Motley ve Nemanja Bjelica'dan yoksun çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını 19 sayı geride kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda bir ara farkı 4'e kadar indirse de rotasyonu dar olduğu için son çeyrekte parkeye enerji koymakta zorlandı ve fark yeniden 10 sayı bandına çıktı.
Son bölümde Carsen Edwards'ın bireysel çabalarıyla fark 50 saniye kala tekrar 4 sayıya kadar indirdi.
Eksik oyuncuları nedeniyle zorlanan Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de oynadığı son 4 maçta 3. kez kaybetti.
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