Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin ardından Jehyve Floyd ile de yollar ayrıldı
Başantrenörlük gçrevine Dimitris Itoudis'i getirerek yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, ABD'li pivot Jehyve Floyd ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan Jehyve Floyd ile sarı-lacivertli ekibin yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, oyuncuya teşekkür edilirken sezon sonu itibarıyla yol ayrımına gidildiği belirtildi.
Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonunda daha önce Ahmet Düverioğlu ve Barthel'le vedalaşırken, Jan Vesely de takımdan ayrılmıştı.
Ahmet Düverioğlu yerine Türk kontenjanına dahil olan isim ise Samet Geyik oldu. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz gün sezonu Türk Telekom'da geçiren Geyik ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
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