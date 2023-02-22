Fenerbahçe Beko'dan siyah forma kararı
Fenerbahçe Beko, perşembe günü THY EuroLeague maçında karşı karşıya geleceği Partizan maçına siyah formayla çıkacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı.
Sarı lacivertli kulüp, THY EuroLeague'de oynayacakları Partizan maçına siyah formayla çıkma kararı aldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.
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