Fenerbahçe Beko'dan TOFAŞ'a 32 sayı fark!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:29

Güncelleme: 04.03.2024 - 07:29

Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı TOFAŞ'ı 109-77 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 24, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 11, Tarık Biberoviç 2, Yam Madar 19, Şehmus Hazer 10, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 17, Sestina 10, Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu

TOFAŞ: Winston 7, Homesley 24, Tolga Geçim 11, Sakic 8, Wiley 16, Prewitt 2, Batın Tuna 2, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 3, Özgür Cengiz

1. Periyot: 30-13

Devre: 62-28

3. Periyot: 87-51

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 27.36 Winston (TOFAŞ)