Fenerbahçe Beko'dan TOFAŞ'a 32 sayı fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 109-77 yendi.
Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı TOFAŞ'ı 109-77 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 12. kez mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 24, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 11, Tarık Biberoviç 2, Yam Madar 19, Şehmus Hazer 10, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 17, Sestina 10, Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu
TOFAŞ: Winston 7, Homesley 24, Tolga Geçim 11, Sakic 8, Wiley 16, Prewitt 2, Batın Tuna 2, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 3, Özgür Cengiz
1. Periyot: 30-13
Devre: 62-28
3. Periyot: 87-51
5 faulle oyundan çıkan: Dk. 27.36 Winston (TOFAŞ)
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